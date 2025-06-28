В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира встретятся лиссабонскаяи лондонский. Начало встречи в 23:00 мск.

Несмотря на статус «Челси» сегодня стоит опасаться. «Бенфика» вышла в плей-офф благодаря тому, что обыграла «Баварию». «Орлы» всерьез настроены зайти как можно дальше в турнире и «аристократам» придется приложить много усилий, чтобы остановить их полет.

Отметим, что «Бенфика» ни разу в совей истории не побеждала «Челси». Сегодня может быть исторический день. Посмотрим, отстоит ли «Челси» статус фаворита.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 3.30 и 2.23. Ставки на выход в четвертьфинал принимаются с коэффициентами 2.27 и 1.64.

В своем прогнозе эксперты LiveSport.Ru рассказали, чего ожидать от этого игры.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бенфика» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.