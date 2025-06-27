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    Капитан «Арсенала» покинул клуб

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    Центральный полузащитник 36-летний Сергей Ткачев стал свободным агентом, покинув тульский «Арсенал».

    Сергей Ткачев
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    Сергей Ткачев

    «Арсенал» благодарит Сергея Ткачева за отличную игру и незабываемые эмоции. В сердцах поклонников команды навсегда сохранятся радость после красивых забитых мячей в ворота «Спартака», «Зенита» и других российских клубов, восхищение от изящных голевых передач, восторг от ярких действий на поле и потрясающих по мастерству и исполнению дальних ударов, а в клубной истории останется повторение рекорда по количеству матчей за «Арсенал» в российских чемпионатах. Спасибо за профессионализм, желаем здоровья и новых успехов в карьере!« — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

    Ткачев выступал в составе туляков с 2017 года и долгие годы был капитаном команды. Всего он сыграл за "Арсенал" 215 матчей, забил 31 гол и отдал 38 ассистов. Также в его карьере были выступления за ЦСКА, "Локомотив", "Кубань", "Крылья Советов" и другие клубы.

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