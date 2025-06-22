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    Киву: Я горжусь ребятами, они отдали все силы

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Италии Интер
    Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о матче против «Уравы Ред Даймондс» (2:1).

    Кристиан Киву
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    Кристиан Киву

    «Мы провели серьезный матч, бились всеми возможными способами. Соперник защищался очень низко. Потом мы попытались использовать навесы на Пио (Эспозито). Мы верили до самого конца — и у нас получилось.

    Я горжусь ребятами: они отдали все силы. Карбони? Я много говорю о Валентине, но мог бы упомянуть и Пио, и Луиса Энрике, и Сучича, который выложился по максимуму.

    Для Валентина это был первый матч за восемь месяцев, я поговорил с ним вчера. Я рад за него — он много и упорно работал. Видеть его таким счастливым — это приятно.

    Говорить о схемах, когда соперник защищается всей командой в штрафной — сложно. Я бы оставил схему с двумя форвардами при счете 0:0, но когда мы проигрывали, выпустили Пио, чтобы лучше заполнять штрафную», — цитирует Киву журналист Даниэле Мари.

    Таким образом, «Интер» набрал четыре очка и занимает первое место в своей группе. У «Уравы» нет зачетных баллов и последнее место.

    В последнем туре «Интер» сыграет против «Ривер Плейт», а «Урава» сыграет с «Монтерреем».

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