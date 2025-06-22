Киву: Я горжусь ребятами, они отдали все силы

Главный тренервысказался о матче против(2:1).

«Мы провели серьезный матч, бились всеми возможными способами. Соперник защищался очень низко. Потом мы попытались использовать навесы на Пио (Эспозито). Мы верили до самого конца — и у нас получилось.

Я горжусь ребятами: они отдали все силы. Карбони? Я много говорю о Валентине, но мог бы упомянуть и Пио, и Луиса Энрике, и Сучича, который выложился по максимуму.

Для Валентина это был первый матч за восемь месяцев, я поговорил с ним вчера. Я рад за него — он много и упорно работал. Видеть его таким счастливым — это приятно.

Говорить о схемах, когда соперник защищается всей командой в штрафной — сложно. Я бы оставил схему с двумя форвардами при счете 0:0, но когда мы проигрывали, выпустили Пио, чтобы лучше заполнять штрафную», — цитирует Киву журналист Даниэле Мари.

Таким образом, «Интер» набрал четыре очка и занимает первое место в своей группе. У «Уравы» нет зачетных баллов и последнее место.

В последнем туре «Интер» сыграет против «Ривер Плейт», а «Урава» сыграет с «Монтерреем».