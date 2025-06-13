«Лацио» рассматривает Никиту Кривцова в качестве возможного усиления

Хавбек «Краснодара»попал в список потенциальных новичков римского «Лацио», сообщает Corriere dello Sport

По информации издания, кандидатуры игроков были представлены главному тренеру Маурицио Сарри. Однако итальянский специалист, как отмечается, отдает предпочтение футболистам, уже имеющим опыт выступлений в Серии A. 22-летний Кривцов ранее выступал исключительно в России.

В сезоне-2024/25 Кривцов провел 38 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забив 6 мячей и отдав 2 результативные передачи. Команда по итогам сезона стала чемпионом России.

Действующий контракт Кривцова с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2029 года.