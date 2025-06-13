«Лацио» рассматривает Никиту Кривцова в качестве возможного усиления

Никита Кривцов Фото: globallookpress.com
По информации издания, кандидатуры игроков были представлены главному тренеру Маурицио Сарри. Однако итальянский специалист, как отмечается, отдает предпочтение футболистам, уже имеющим опыт выступлений в Серии A. 22-летний Кривцов ранее выступал исключительно в России.
В сезоне-2024/25 Кривцов провел 38 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забив 6 мячей и отдав 2 результативные передачи. Команда по итогам сезона стала чемпионом России.
Действующий контракт Кривцова с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2029 года.