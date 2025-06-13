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    «Лацио» рассматривает Никиту Кривцова в качестве возможного усиления

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    Хавбек «Краснодара» Никита Кривцов попал в список потенциальных новичков римского «Лацио», сообщает Corriere dello Sport.

    Никита Кривцов
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    Никита Кривцов

    По информации издания, кандидатуры игроков были представлены главному тренеру Маурицио Сарри. Однако итальянский специалист, как отмечается, отдает предпочтение футболистам, уже имеющим опыт выступлений в Серии A. 22-летний Кривцов ранее выступал исключительно в России.

    В сезоне-2024/25 Кривцов провел 38 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забив 6 мячей и отдав 2 результативные передачи. Команда по итогам сезона стала чемпионом России.

    Действующий контракт Кривцова с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2029 года.

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