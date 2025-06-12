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    Полузащитник Ангбана покинул махачкалинское «Динамо»

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    Махачкалинское «Динамо» объявило о завершении сотрудничества с полузащитником Викторьеном Ангбаном.

    Викторьен Ангбана
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    Викторьен Ангбана

    28-летний ивуариец провёл за «Динамо» девять матчей: пять — в Российской Премьер-лиге и четыре — в Кубке России. По окончании аренды Ангбан возвращается в «Сочи», который недавно вновь вышел в РПЛ.

    Викторьен Ангбан является воспитанником «Челси», а в Россию он перебрался летом 2021 года, перейдя в «Сочи» из французского «Меца» за 4 миллиона евро.

    «Динамо» Махачкала завершило сезон 2024/2025 на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 30 матчах.

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