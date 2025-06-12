Полузащитник Ангбана покинул махачкалинское «Динамо»

Махачкалинскоеобъявило о завершении сотрудничества с полузащитником

28-летний ивуариец провёл за «Динамо» девять матчей: пять — в Российской Премьер-лиге и четыре — в Кубке России. По окончании аренды Ангбан возвращается в «Сочи», который недавно вновь вышел в РПЛ.

Викторьен Ангбан является воспитанником «Челси», а в Россию он перебрался летом 2021 года, перейдя в «Сочи» из французского «Меца» за 4 миллиона евро.

«Динамо» Махачкала завершило сезон 2024/2025 на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 30 матчах.