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    Писарев: Посмотрим, что будет, когда Карпин подольше поработает с Гладышевым

    Футбол Сборная России Футбол России
    Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о покере Ярослава Гладышева в матче с Беларусью.

    Николай Писарев
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    Николай Писарев

    «Он оказывался в том месте, где он должен быть, и участвовал во всех общекомандных действиях. Прессинг, позиционная оборона, выход в атаку — все эти вещи, за такое короткое время Гладышев воспринял и правильно отметил. Ему Валерий Георгиевич сказал перед матчем: "Не столько голы твои важны, сколько то, как ты будешь действовать в команде". И вот когда он это стал выполнять, сначала на тренировках, потом на поле, тогда и появились вот эти моменты. Он оказывался там, где надо. Посмотрим, что будет, когда Карпин подольше поработает с Гладышевым.

    Я сейчас даже не про клуб, а про то, что он в сборной до сентября. То есть в сентябре продолжит работать, уже надеемся точно. Потому что Гладышев и в клубе будет забивать дальше», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

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