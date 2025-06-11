Писарев: Посмотрим, что будет, когда Карпин подольше поработает с Гладышевым

Тренер сборной России по футболувысказался о покерев матче с Беларусью.

«Он оказывался в том месте, где он должен быть, и участвовал во всех общекомандных действиях. Прессинг, позиционная оборона, выход в атаку — все эти вещи, за такое короткое время Гладышев воспринял и правильно отметил. Ему Валерий Георгиевич сказал перед матчем: "Не столько голы твои важны, сколько то, как ты будешь действовать в команде". И вот когда он это стал выполнять, сначала на тренировках, потом на поле, тогда и появились вот эти моменты. Он оказывался там, где надо. Посмотрим, что будет, когда Карпин подольше поработает с Гладышевым.

Я сейчас даже не про клуб, а про то, что он в сборной до сентября. То есть в сентябре продолжит работать, уже надеемся точно. Потому что Гладышев и в клубе будет забивать дальше», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Напомним, что россияне смогли обыграть Беларусь со счетом 4:1.