После победы над финнами Нидерланды сегодня могут подняться на 2-е место. Таким образом, им нужно побеждать Мальту, но это вряд ли станет проблемой.
Мальта проиграла полякам и финнам, показав, что серьезным соперникам она пока противостоять не может. Разжиться очками команда смогла в поединке с Литвой, добившись нулевой ничьи.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 1.02 на победу сборной Нидерландов, 60.0 на победу сборной Мальты.
- Эксперты LiveSport: прогнозируют легкую прогулку голландцев к успеху.
- Прогноз ИИ: ставит на победу Нидерландов со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Нидерланды — Мальта смотрите на LiveCup.Run.
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