Сборнаяпримет командув матче отборочного цикла чемпионата мира, который состоится 10 июня в 21:45 мск в Гронингене.

После победы над финнами Нидерланды сегодня могут подняться на 2-е место. Таким образом, им нужно побеждать Мальту, но это вряд ли станет проблемой.

Мальта проиграла полякам и финнам, показав, что серьезным соперникам она пока противостоять не может. Разжиться очками команда смогла в поединке с Литвой, добившись нулевой ничьи.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 1.02 на победу сборной Нидерландов, 60.0 на победу сборной Мальты.

Эксперты LiveSport: прогнозируют легкую прогулку голландцев к успеху.

Прогноз ИИ: ставит на победу Нидерландов со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Нидерланды — Мальта смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.