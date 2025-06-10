Появился фаворит на пост главного тренера сборной Италии

Как сообщает издание Sky Sport Italia, в настоящее время главным кандидатом на пост главного тренераявляется

47-летний специалист сейчас является безработным после ухода 5 июня из хорватского «Хайдука» и всерьез рассматривается Итальянской федерацией футбола.

В числе его конкурентов бывшие партнеры Гаттузо по сборной Италии Фабио Каннаваро и Даниэле Де Росси, однако Гаттузо опережает их. Также сообщалось, что Скуадру Адзурру могут возглавить Сетфано Пиоли и Клаудио Раньери.

В качестве главного тренера Гаттузо ранее работал в «Марселе», «Валенсии», «Наполи» и «Милане». После двух туров в отборе на ЧМ-2026 Италия имеет три очка.