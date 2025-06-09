Кукурелья: Сборная Испании заслуживала большего

Марк Кукурелья Фото: globallookpress.com
«Конечно, у нас были шансы победить, прежде чем дело дошло до серии пенальти. Возможно, в целом мы заслуживали большего. Иногда футбол бывает таким. Нужно поздравить Португалию. Нам надо гордиться своей работой, потому что мы вышли в очередной финал, что не так просто.
Лотерея в виде серии пенальти сложилась против нас, но мы можем гордиться тем, что показали, и талант в этой молодой команде означает, что будущее у нас хорошее», — приводит слова Кукурельи официальный сайт УЕФА.
Португалия во второй раз в истории стала победителем Лиги наций.