Кукурелья: Сборная Испании заслуживала большего

Защитник сборной Испаниивысказался о финале Лиги наций против Португалии. Испанцы уступили в серии пенальти и не завоевали трофей.

«Конечно, у нас были шансы победить, прежде чем дело дошло до серии пенальти. Возможно, в целом мы заслуживали большего. Иногда футбол бывает таким. Нужно поздравить Португалию. Нам надо гордиться своей работой, потому что мы вышли в очередной финал, что не так просто.

Лотерея в виде серии пенальти сложилась против нас, но мы можем гордиться тем, что показали, и талант в этой молодой команде означает, что будущее у нас хорошее», — приводит слова Кукурельи официальный сайт УЕФА.

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Португалия во второй раз в истории стала победителем Лиги наций.