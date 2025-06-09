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    Кукурелья: Сборная Испании заслуживала большего

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    Защитник сборной Испании Марк Кукурелья высказался о финале Лиги наций против Португалии. Испанцы уступили в серии пенальти и не завоевали трофей.

    Марк Кукурелья
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    Марк Кукурелья

    «Конечно, у нас были шансы победить, прежде чем дело дошло до серии пенальти. Возможно, в целом мы заслуживали большего. Иногда футбол бывает таким. Нужно поздравить Португалию. Нам надо гордиться своей работой, потому что мы вышли в очередной финал, что не так просто.

    Лотерея в виде серии пенальти сложилась против нас, но мы можем гордиться тем, что показали, и талант в этой молодой команде означает, что будущее у нас хорошее», — приводит слова Кукурельи официальный сайт УЕФА.

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    Португалия во второй раз в истории стала победителем Лиги наций.

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