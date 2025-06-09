Казахстан дома уступил Северной Македонии в отборе на ЧМ-2026

В отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболуна своем поле уступил- 0:1.

Единственный мяч на 33-й минуте забил полузащитник Александар Трайковски.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа J Казахстан — Северная Македония 0:1 Гол: 0:1 Александар Трайковски (33') Казахстан: Мухаммеджан Сейсен, Марат Быстров (Aliyar Mukhamed, 81'), Сергей Малый, Нуралы Алип, Ян Вороговский, Султан Астанов, Ислам Чесноков (Александр Зуев, 86'), Исламбек Куат, Асхат Тагыберген, Алессандро Д'Аддарио, Galymzhan Kenzhebek (Dastan Satpaev, 59') Северная Македония: Столе Димитриевски, Эгзиян Алиоски, Висар Муслиу, Джоко Зайков, Энис Барди, Элиф Элмас (Стефан Ашковски, 67'), Дарко Чурлинов (Димитар Митровски, 53'), Александар Трайковски (Яни Атанасов, 83'), Боян Миовски (Милан Ристовски, 67'), Tihomir Kostadinov (Агон Элези, 53'), Stefan Despotovski Предупреждения: Сергей Малый (51'), Висар Муслиу (64'), Исламбек Куат (79'), Stefan Despotovski (81')

После этого успеха Северная Македония вышла в лидеры группы J с 8 очками. Казахстан с 3 очками пока на третьей строчке.