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    Президент ПСЖ: Энрике категорически не хочет приобрести игрока в возрасте 27-28 лет

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    Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи рассказал о работе главного тренера парижан Луиса Энрике с молодежью.

    Луис Энрике — главный тренер ПСЖ
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    Луис Энрике — главный тренер ПСЖ

    «Он лучший тренер в плане развития молодых игроков. Он любит молодёжь. Например, приобрести игрока в возрасте 28 или 27 лет для него невозможно, запрещено, он этого категорически не хочет. Ему нравятся все футболисты, которым 21-22 года.

    Вы заметили, каких игроков мы приобретали в последнее время? Самому старшему 23 или 24 года, не больше. Луис Энрике ценит боевой дух, ему нравятся игроки, которые выкладываются на поле, много бегают, работают на команду», — приводит слова Аль-Хелаифи Tuttomercatoweb.

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    • Напомним, что ПСЖ под руководством Луиса Энрике сделал требл, выиграв Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции.

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