Президент ПСЖ: Энрике категорически не хочет приобрести игрока в возрасте 27-28 лет

Президентрассказал о работе главного тренера парижанс молодежью.

«Он лучший тренер в плане развития молодых игроков. Он любит молодёжь. Например, приобрести игрока в возрасте 28 или 27 лет для него невозможно, запрещено, он этого категорически не хочет. Ему нравятся все футболисты, которым 21-22 года.

Вы заметили, каких игроков мы приобретали в последнее время? Самому старшему 23 или 24 года, не больше. Луис Энрике ценит боевой дух, ему нравятся игроки, которые выкладываются на поле, много бегают, работают на команду», — приводит слова Аль-Хелаифи Tuttomercatoweb.

Напомним, что ПСЖ под руководством Луиса Энрике сделал требл, выиграв Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции.