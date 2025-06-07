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    Матерацци: Индзаги мог бы сделать больше для «Интера»

    Футбол Футбол Италии Интер Парма
    Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци прокомментировал перестановки на тренерском мостике миланского клуба.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Симоне Индзаги следует поблагодарить за вторую звезду на эмблеме и прекрасную игру команды, но это правда, что он мог бы сделать больше. Мы выбросили два скудетто с сильнейшей командой лиги. Команда "Интер", несомненно, сильнейшая в Серии А. Киву — правильный человек для клуба», — приводит слова Матерации журналист Николо Скира.

    Кристиан Киву выступал в составе «Интера» с 2007 по 2014 год. С 2018 по 2024 год румын работал в системе молодёжных команд «нерадзурри».

    В феврале 2025-го 44-летний специалист возглавил «Парму». Под его руководством команда провела 13 матчей в чемпионате Италии, в которых три раза победила, три раза проиграла и семь раз разделила очки с соперником.

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