Манчини: Я бы не уходил из сборной Италии

Роберто Манчини Фото: globallookpress.com
«Если бы была возможность повернуть время назад, я бы не уходил из сборной. Я сожалею об этом решении. Тогда было много недопониманий — если бы я больше общался с президентом, всё могло сложиться иначе. Это моя ошибка.
Оглядываясь назад, я понимаю, что должен был остаться. Работать со сборной — одно из лучших чувств в карьере, а побеждать с ней — ещё более особенное», — приводит слова Манчини Tuttosport.
Манчини возглавлял сборную Италии с 2018 по 2023 год. Специалист вместе с национальной командой выиграл Евро-2020.