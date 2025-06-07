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    «МЮ» намерен снизить сумму трансфера Дьокереша

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    «Манчестер Юнайтед» продолжает попытки заполучить в свой состав нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьокереша, но при этом не сильно потратится.

    Виктор Дьокереш
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    Виктор Дьокереш

    По данным издания The Sun, теперь манкунианцы предлагают за 27-летнего шведа £ 60 млн (€ 71,4 млн), когда в его контракте указаны отступные в размере £ 80 млн (€ 95,2 млн).

    «МЮ» смог сократить общие операционные расходы на £ 41,6 млн (€ 49,5 млн), снизив их до суммы в £ 162,1 млн (€ 192,8 млн), поэтому снова проявляет активность на трансферном рынке.

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    • В минувшем сезоне Дьокереш сыграл за «Спортинг» 52 матча, забил 54 гола и сделал 13 голевых передач, снова став лучшим бомбардиром чемпионата Португалии. Контракт шведа с лиссабонцами действует до 2028 года, а его рыночная цена находится в размере € 75 млн.

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