«Црвена Звезда» улучшила предложение по трансферу Тикнизяна

Сербский клубсделал новое, более выгодное предложение московскомупо трансферу 26-летнего защитника

Ранее «Црвена Звезда» предлагала 1,3 миллиона евро плюс 700 тысяч евро в качестве бонусов за достижения в Лиге чемпионов, но «Локомотив» отказался, рассчитывая получить гарантированную сумму в 2 миллиона евро.

Как сообщает «Чемпионат», Црвена Звезда« предложила около 2 миллионов евро с учётом бонусов, что приблизило стороны к соглашению. "Локомотив" взял паузу для принятия решения.

В сезоне 2024/25 Тикнизян провел за "Локомотив" 33 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.