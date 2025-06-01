ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЕлагинАлександр Елагин: Эмоциональный пик «Интер» прошёл с «Барсой», на ПСЖ их не хватило
  • 17:41
    • Свентек с трудом прошла Рыбакину на «Ролан Гаррос»
  • 17:01
    • «Зенит» выиграл у ЦСКА в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ
  • 17:01
    • «Ростов» — ЦСКА: стартовые составы на матч Суперфинала Кубка России
  • 16:43
    • Дзюба продлил контракт с «Акроном»
  • 16:35
    • Официально: Кунья — игрок «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта

    «Црвена Звезда» улучшила предложение по трансферу Тикнизяна

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Локомотив Црвена Звезда Трансферы
    Сербский клуб «Црвена Звезда» сделал новое, более выгодное предложение московскому «Локомотиву» по трансферу 26-летнего защитника Наира Тикнизяна.

    Наир Тикнизян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Наир Тикнизян

    Ранее «Црвена Звезда» предлагала 1,3 миллиона евро плюс 700 тысяч евро в качестве бонусов за достижения в Лиге чемпионов, но «Локомотив» отказался, рассчитывая получить гарантированную сумму в 2 миллиона евро.

    Как сообщает «Чемпионат», Црвена Звезда« предложила около 2 миллионов евро с учётом бонусов, что приблизило стороны к соглашению. "Локомотив" взял паузу для принятия решения.

    В сезоне 2024/25 Тикнизян провел за "Локомотив" 33 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет Кубок России?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Алькарас сенсационно проиграет Шелтону?
  • Шелтон — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • «Леванте» начнет без прелюдий
  • «Леванте» — «Эйбар». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.51
  • Экспресс дня 1 июня
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Шелтон — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:40
    •  2.00
  • Прогноз на матч Леванте — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норри — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Синнер — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Зверев — Грикспор
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бублик — Дрейпер
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крус Асуль — Ванкувер Уайткэпс
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры