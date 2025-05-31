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    Скоулз: «МЮ» должен продать Бруну Фернандеша

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    Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что пришло время отпустить за хорошие деньги капитана манкуниацев Бруну Фернандеша.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    Несколько дней назад прошла информация, что 30-летним португальцем активно интересуется саудовский «Аль-Хиляль» и готов за него заплатить 100 млн фунтов.

    «Они говорят про 100 миллионов фунтов за него. "Манчестер Юнайтед" не может сказать "нет". Понимаю, что он играл блестяще и тащил команду на плечах, но где он играет и какая у него позиция? Он "десятка" или опорник? Он практически мешает всей системе игры, потому что у него нет конкретной позиции.

    Опять же — Бруну великолепен, не поймите меня неправильно. Но когда тебе предлагают за него 100 миллионов фунтов, то вы бьете друг другу по рукам, и ты забираешь деньги», — сказал Скоулз в интервью Overlap Fan Debate.

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