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    Тукманов считает, что ЦСКА является фаворитом в матче против «Ростова»

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    Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов поделился мыслями о предстоящем Суперфинале Кубка России между ЦСКА и «Ростовом».

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Думаю, что футбол будет открытый: нет смысла запираться, поскольку здесь играют не за очки. Мне нравится оборона у обеих команд. Но игроки ЦСКА более мастеровитые. Хотя, надо отдать должное, ростовчане выглядят закаленными бойцами. Потому что они в более сложных, чем ЦСКА, условиях находятся: им очень трудно добираться на матчи.

    В общем, игра ожидается острая. Атаковать будут обе команды. Но, наверное, ЦСКА посильнее. А если в воротах еще и будет стоять Акинфеев, шансы армейцев еще предпочтительнее. Думаю, что ЦСКА может победить со счетом 2:0», — приводит слова Тукманова «Матч ТВ».

    Суперфинал Кубка России пройдет 1 июня на стадионе «Лужники». Начало матча в 18:00 по Москве.

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