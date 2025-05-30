Тукманов считает, что ЦСКА является фаворитом в матче против «Ростова»

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов поделился мыслями о предстоящем Суперфинале Кубка России между

«Думаю, что футбол будет открытый: нет смысла запираться, поскольку здесь играют не за очки. Мне нравится оборона у обеих команд. Но игроки ЦСКА более мастеровитые. Хотя, надо отдать должное, ростовчане выглядят закаленными бойцами. Потому что они в более сложных, чем ЦСКА, условиях находятся: им очень трудно добираться на матчи.

В общем, игра ожидается острая. Атаковать будут обе команды. Но, наверное, ЦСКА посильнее. А если в воротах еще и будет стоять Акинфеев, шансы армейцев еще предпочтительнее. Думаю, что ЦСКА может победить со счетом 2:0», — приводит слова Тукманова «Матч ТВ».

Суперфинал Кубка России пройдет 1 июня на стадионе «Лужники». Начало матча в 18:00 по Москве.