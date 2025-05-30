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    Тео Эрнандес ведет переговоры с саудовским клубом «Аль-Хиляль»

    Футбол Футбол Италии Милан Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль Трансферы
    Саудовский клуб «Аль-Хиляль» ведет переговоры с «Миланом» о трансфере 27-летнего защитника Тео Эрнандеса.

    Тео Эрнандес
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    Тео Эрнандес

    Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, французский футболист является приоритетной целью саудовцев, однако соглашение между клубами пока не достигнуто, а сам игрок еще не дал окончательного согласия на переход.

    Контракт Эрнандеса с «Миланом» действует до лета 2026 года, но переговоры о продлении застопорились из-за разногласий сторон по финансовым условиям. Руководство «россонери» рассматривает возможность продажи игрока уже этим летом, чтобы не рисковать потерять его бесплатно через год.

    В сезоне 2024/2025 Тео провёл 49 матчей за «Милан», забил 5 голов и сделал 6 результативных передач, а его рыночная стоимость оценивается примерно в 40 миллионов евро.

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