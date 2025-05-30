Тео Эрнандес ведет переговоры с саудовским клубом «Аль-Хиляль»

Саудовский клубведет переговоры со трансфере 27-летнего защитника

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, французский футболист является приоритетной целью саудовцев, однако соглашение между клубами пока не достигнуто, а сам игрок еще не дал окончательного согласия на переход.

Контракт Эрнандеса с «Миланом» действует до лета 2026 года, но переговоры о продлении застопорились из-за разногласий сторон по финансовым условиям. Руководство «россонери» рассматривает возможность продажи игрока уже этим летом, чтобы не рисковать потерять его бесплатно через год.

В сезоне 2024/2025 Тео провёл 49 матчей за «Милан», забил 5 голов и сделал 6 результативных передач, а его рыночная стоимость оценивается примерно в 40 миллионов евро.