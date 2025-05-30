Осинькин: Если будет по-настоящему интересное предложение — его стоит рассмотреть

Экс главный тренервысказался о своем будущем.

«Каждый тренер хочет немного отдохнуть. Всегда не хватает отпусков. Но если будет по-настоящему интересное предложение — его тоже стоит рассмотреть. Сейчас у меня накопилось много семейных проблем, которые надо безотлагательно решать. Пока буду только этим заниматься. А предложений я ещё не получал», — цитирует Осинькина Sport24.

27-го мая пресс-служба самарского клуба объявила об уходе специалиста. По итогам сезона РПЛ 2024/2025 «Крылья Советов» заняли 10-е место в таблице с 31-м очком в активе.