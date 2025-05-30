Кононов: После первого круга поняли, что можем выйти в РПЛ

Главный тренер московского «Торпедо»сообщил, когда к нему и его футболистов пришла уверенность, что получится выйти в РПЛ.

«Уверенность в своих силах, чувство, что мы можем решить задачу, пришли после первого круга, который мы завершили на втором месте.

Да, не скрою в начале весны был тяжелый период, когда последовали поражения от "Чайки" и "Ротора". Статистика была в нашу пользу, но реализовать свои моменты не получалось. Вместе с тем пропускали голы в редких атаках соперника.

Матч с "Уралом" (1:1) был очень важным для нас. И после этой ничьей мы выиграли четыре игры кряду. Победили в том числе и прямых конкурентов — "Балтику" и "Сочи". Играли исключительно на результат. Ведь каждый матч был для нас сродни финалу. Мы не имели права терять очки», — сказал Кононов в интервью «СЭ».

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59-летний специалист трудится в «Торпедо» с января 2024 года. Также он известен по работе с «Краснодаром», «Спартаком», тульским «Арсеналом».