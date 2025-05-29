Ледяхов: Если Карпина назначат новым главным тренером «Динамо» — хорошо

Экс-тренер московского «Спартака»высказался о том, чтоможет возглавить московское «Динамо».

«Если назначат — хорошо. Если он будет главным тренером, он будет решать. Но, подходит состав или нет, у них там все на контрактах, поэтому нужно будет разбираться руководству, и главный тренер будет определять.

Наверное, раз они подписывают Валерия Карпина, то и рассчитывают на более высокие результаты. И правильно на это рассчитывать, я думаю. Поэтому и идут разговоры, что они хотят именно этого тренера назначить.

Мы все знаем, что в сборной работы не так много, нас пока никуда не пускают. Поэтому он может сосредоточиться на работе в клубе. Ничего страшного даже в совмещении я не вижу, пока сборная нигде не участвует. Так что совмещение — это достаточно приемлемое решение, я думаю. И Карпин сам будет в тонусе. Мне кажется, это только будет на пользу и сборной, и клубу», — приводит слова Ледяхова «МК».