ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Челси» с трофеем«Челси» выиграл Лигу Конференций за тайм: «Бетис» не смог переписать историю
    Все новости спорта

    Ледяхов: Если Карпина назначат новым главным тренером «Динамо» — хорошо

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Сборная России
    Экс-тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о том, что Валерий Карпин может возглавить московское «Динамо».

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Если назначат — хорошо. Если он будет главным тренером, он будет решать. Но, подходит состав или нет, у них там все на контрактах, поэтому нужно будет разбираться руководству, и главный тренер будет определять.

    Наверное, раз они подписывают Валерия Карпина, то и рассчитывают на более высокие результаты. И правильно на это рассчитывать, я думаю. Поэтому и идут разговоры, что они хотят именно этого тренера назначить.

    Мы все знаем, что в сборной работы не так много, нас пока никуда не пускают. Поэтому он может сосредоточиться на работе в клубе. Ничего страшного даже в совмещении я не вижу, пока сборная нигде не участвует. Так что совмещение — это достаточно приемлемое решение, я думаю. И Карпин сам будет в тонусе. Мне кажется, это только будет на пользу и сборной, и клубу», — приводит слова Ледяхова «МК».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев снова придумает себе проблемы?
  • Рублев — Уолтон. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Джокович дожмет Муте только в пятом сете?
  • Муте — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Удержится ли «Реймс» в Лиге 1?
  • «Реймс» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 29 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рублев — Уолтон
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Муте — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реймс — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боржеш — Попырин
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алис — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Баптист — Хибино
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Боузкова — Картал
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Валентова — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры