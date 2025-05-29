Джо Коул: Палмер — абсолютный гений

Бывший полузащитниквысоко оценил вклад игрока «пенсионеров»в победу клуба в Лиге конференций

«Коул Палмер — абсолютный гений. Сегодня вечером он прибрал игру к рукам и позволил победе случиться.

В мировом футболе не так много игроков, которые могут делать то, что делает он. Замечательный игрок», — приводит слова Коула пресс-служба УЕФА.

«Челси» обыграл в финале Лиги конференций «Бетис» со счетом 4:1.

«Челси» стал первым клубом в Европе, который выиграл все пять европейских турниров — Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций, Суперкубок Европы и существовавший до 1999-го года Кубок обладателей кубков.