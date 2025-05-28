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    Семин — о «Химках»: Все справедливо, потому что у клуба было очень много нарушений

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    Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался о текущей ситуации в «Химках».

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Все справедливо, потому что у клуба было очень много нарушений. Очень много неясностей было в "Химках", была очень маленькая посещаемость на стадионе. Кто остается в РПЛ, а кто должен играть в стыках? Это очень сложный момент. Главное, чтобы чтобы это было справедливо и по спортивному принципу.

    Футболисты и тренеры, которые работали в клубе, сработали блестяще. Они оставили команду, но есть еще и другие критерии, по которым команда может или не может играть в РПЛ», — цитирует Семина «Матч ТВ».

    Сегодня, 28 мая, апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Химок» не первоначальный отказ в выдаче лицензии. В итоге, подмосковный клуб не сможет выступать в РПЛ в сезоне 2025/26.

    Календарь и таблица РПЛ

    По итогам минувшего сезона «Химки» стали 12-ми в таблице РПЛ с 29 очками, избежав стыковых матчей.

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