«Барселона» хочет подписать Шевалье

Люка Шевалье Фото: globallookpress.com
Французская сторона оценивает 23-летнего Шевалье в сумму от 35 до 40 миллионов евро, что пока превышает текущие финансовые возможности «Барсы». Чтобы освободить средства, руководство клуба рассматривает вариант расставания с несколькими игроками.
Ранее сообщалось, что за вратарем следит и «ПСЖ», рассматривающий его как возможную замену Джанлуиджи Доннарумме.
В сезоне-2024/25 Шевалье провел 48 матчей за «Лилль» во всех турнирах, в которых 13 раз сохранял ворота в неприкосновенности и пропустил 53 мяча.
Контракт футболиста с клубом действует до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 30 миллионов евро.