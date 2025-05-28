«Барселона» хочет подписать Шевалье

проявляет интерес к вратарю «Лилля», сообщает Fichajes. Французский голкипер попал в список возможных летних приобретений испанского клуба.

Французская сторона оценивает 23-летнего Шевалье в сумму от 35 до 40 миллионов евро, что пока превышает текущие финансовые возможности «Барсы». Чтобы освободить средства, руководство клуба рассматривает вариант расставания с несколькими игроками.

Ранее сообщалось, что за вратарем следит и «ПСЖ», рассматривающий его как возможную замену Джанлуиджи Доннарумме.

В сезоне-2024/25 Шевалье провел 48 матчей за «Лилль» во всех турнирах, в которых 13 раз сохранял ворота в неприкосновенности и пропустил 53 мяча.

Календарь и таблица Лиги 1

Контракт футболиста с клубом действует до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 30 миллионов евро.