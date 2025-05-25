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    «Брайтон» в гостях уничтожил «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» — «Брайтон»: счет матча 1:4, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Тоттенхэм Брайтон энд Хоув Альбион
    «Брайтон» в гостях разгромил «Тоттенхэм» со счетом 4:1. Дубль в матче оформил 20-летний Джек Хиншелвуд.

    Джек Хиншелвуд
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    Джек Хиншелвуд

    Игра прошла при полном доминировании «чайек», которые с первых минут захватили инициативу и не позволили хозяевам прийти в себя.

    Однако счет в матче открыл именно «Тоттенхэм». На 17-й минуте Доминик Соланке реализовал пенальти.

    Во втором тайме «Брайтон» уничтожил хозяев поля, забив четыре безответных мяча. На 51-й минуте Джек Хиншелвуд сравнял счет. На 64-й минуте полузащитник оформил дубль и вывел команду вперед.

    В конце матча «Тоттенхэм» пытался исправить ситуацию на поле, но в итоге пропустил еще дважды. На 88-й минуте Мэтт О’Райли реализовал пенальти в ворота хозяев и укрепил преимущество Брайтона. А в добавленное время Диего Александер Гомес установил окнчательный счет встречи — 1:4.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Брайтон энд Хоув Альбион 1:3
    Голы: 1:0 Доминик Соланке (пенальти) (17'), 1:1 Джек Хиншелвуд (51'), 1:2 Джек Хиншелвуд (64'), 1:3 Matt O'Riley (пенальти) (88'), 1:4 Диего Гомес (90 + 3') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кевин Дансо, Микки ван де Вен (Бен Дэвис, 66'), Дестини Удоджи, Педро Порро, Родриго Бентанкур (Ив Биссума, 66'), Арчи Грей, Бреннан Джонсон, Папе Сарр (Вильсон Одобер, 46'), Матис Тель (Джед Спенс, 83'), Доминик Соланке (Ришарлисон, 66') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Игор Жулио (Йоэл Велтман, 59'), Адам Уэбстер, Ян Паул ван Хекке, Янкуба Минте (Джеймс Милнер, 90'), Ясин Аяри (Диего Гомес, 46'), Браян Груда (Matt O'Riley, 76'), Карлос Балеба, Матс Виффер, Джек Хиншелвуд, Саймон Адингра (Каору Митома, 46') Предупреждения: Родриго Бентанкур (38'), Педро Порро (58'), Йоэл Велтман (79'), Бен Дэвис (80')

    «Тоттенхэм» завершил неудачный сезон на 17-й строчке, однако благодаря победе в Лиге Европы, команда получила право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

    «Брайтон» остался на восьмой строчке и получил право сыграть в Лиге Конференций.

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