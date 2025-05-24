«Спартак» может выйти на третье место в случае победы. Разрыв с ЦСКА составляет всего 2 очка. Вдобавок «красно-белые» не смогли выиграть в последних двух домашних матчах.
«Химки» приехали в Москву за очками. Клуб может устроить и ничья. Гости все еще не получили гарантию сохранения прописки и все может закончится в плей-офф.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают такие котировки: 1.49 на победу «Спартака», 5.85 на победу «Химок».
- Эксперты LiveSport в своем прогнозе предсказали результативный исход встречи.
- ИИ поставил на победу «Спартака» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Химки» смотрите на LiveCup.Run.
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