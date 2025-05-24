Семак: Все расстроились, но надо жить дальше

Главный тренер санкт-петербургскогопосле матча с(3:0) высказался о том, что команда не стала чемпионом.

«Хочу поблагодарить болельщиков за прекрасную атмосферу. Сыграли хороший матч и добились победы. Этого оказалось недостаточно, чтобы выиграть чемпионат. Все расстроились, но надо жить дальше. Это спорт.

Он состоит из взлётов и падений. Успехов и неудач. Был длительный сезон. Тяжёлая концовка. Чувствую, скорее, опустошённость от той гонки, которая была в конце сезона. И разочарование от того, что не смогли выиграть», — цитирует Семака «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» завоевал золотые медали чемпионата России, набрав 67 очков. «Зенит» с 66 очками стал серебро.