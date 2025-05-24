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    Джон Кордоба«Краснодар» — «Динамо» 3:0. Онлайн, прямая трансляция
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    Семак: Все расстроились, но надо жить дальше

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    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча с «Ахматом» (3:0) высказался о том, что команда не стала чемпионом.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Хочу поблагодарить болельщиков за прекрасную атмосферу. Сыграли хороший матч и добились победы. Этого оказалось недостаточно, чтобы выиграть чемпионат. Все расстроились, но надо жить дальше. Это спорт.

    Он состоит из взлётов и падений. Успехов и неудач. Был длительный сезон. Тяжёлая концовка. Чувствую, скорее, опустошённость от той гонки, которая была в конце сезона. И разочарование от того, что не смогли выиграть», — цитирует Семака «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» завоевал золотые медали чемпионата России, набрав 67 очков. «Зенит» с 66 очками стал серебро.

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