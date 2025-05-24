24 мая в Мадридебудет приниматьв рамках матча заключительного 38-го тура испанской Примеры. Начало встречи в 17:15 мск.

«Реалу» этот матч уже неважен. Клуб давно проиграл битву за титул. «Сливочные» получат серебро сезона. При этом победа имеет смысл. Хозяева выиграли в двух последних турах. Так что у них есть шанс продлить серию.

«Реал Сосьедад» проиграл борьбу за еврокубки. Гости могут лишь попытаться сохранить лицо на «Сантьяго Бернабеу».

Ранее команды устроили настоящую битву в Кубке Испании. Будет ли эта игра такой же интересной?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Галактикос» выступают в роли фаворита. Котировки букмекеров составляют 1.39 и 7.30.

По прогнозу экспертов LiveSport, «Реал» должен без труда справиться с «Сосьедадом».

Искусственный интеллект предсказал «Реалу» победу со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» М — «Реал Сосьедад» смотрите на LiveCup.Run.

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