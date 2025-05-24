«Реалу» этот матч уже неважен. Клуб давно проиграл битву за титул. «Сливочные» получат серебро сезона. При этом победа имеет смысл. Хозяева выиграли в двух последних турах. Так что у них есть шанс продлить серию.
«Реал Сосьедад» проиграл борьбу за еврокубки. Гости могут лишь попытаться сохранить лицо на «Сантьяго Бернабеу».
Ранее команды устроили настоящую битву в Кубке Испании. Будет ли эта игра такой же интересной?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Галактикос» выступают в роли фаворита. Котировки букмекеров составляют 1.39 и 7.30.
- По прогнозу экспертов LiveSport, «Реал» должен без труда справиться с «Сосьедадом».
- Искусственный интеллект предсказал «Реалу» победу со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал» М — «Реал Сосьедад» смотрите на LiveCup.Run.
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