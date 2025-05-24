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    «Хетафе» — «Сельта» смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Хетафе» и «Сельта» сыграют в матче 38-го тура испанской Примеры. Последний матч сезона команды проведут на стадионе «Колизей» 24 мая. Начало в 22:00 мск.

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    «Хетафе» сохранил прописку на следующий сезон. «Сельта» же приехала к «горожанам» за победой. «Кельты» должны отстоять свое право на участие в Лиге Европы, да и в целом в еврокубках.

    В случае потери очков, гости могут потерять место в топ-7. Это значит, что им придется повторить результат первого круга и одолеть «Хетафе». В прошлый раз матч закончился со счетом 1:0. Посмотрим, как будет сегодня.

    Прогнозы и ставки

    информация для ставок:

    • «Сельта» является фаворитом букмекеров за 1.85. На победу «Хетафе» они предлагают поставить с коэффициентом 4.50.

    • Эксперты LiveSport высоко оценивают шансы гостей на участие в еврокубках. Свои ставки они предложили в традиционном прогнозе редакции.

    • Ставка ИИ — победа «Сельты» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Хетафе» — «Сельта» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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