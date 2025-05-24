«Сельта» выиграла у «Хетафе», «Алавес» и «Осасуна» поделили очки

В матче 38-го тура чемпионата Испаниисыграли вничью 1:1.

На гол Карлоса Висенте гости ответили забитым мячом Рауля Де Аро.

«Алавес» набрал 42 очка и идет на 15-м месте в турнирной таблице. У «Осасуны» теперь 52 балла и девятое место.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

В параллельной игре «Райо Вальекано» и «Мальорка» сыграли вничью. Команды так и не смогли поразить ворота друга друга — 0:0.

Футбол. Испания. Примера Райо Вальекано — Мальорка 0:0 Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Иван Балью (Херард Гумбау, 59'), Флорьян Лежён, Аридане Эрнандес, Пеп Чаварриа, Андрей Рациу, Пате Сисс, Унаи Лопес (Педро Диас, 50'), Альваро Гарсия, Иси Паласон (Оскар Трехо, 89'), Хорхе де Фрутос (Адриан Эмбарба, 89') Мальорка: Доминик Грейф, Антонио Латорре (Хоан Мохика, 78'), Антонио Раильо, Давид Лопес, Матеу Морей, Марк Доменек, Серхи Дардер, Омар Маскарель (Мануэль Морланес, 65'), Саму Кошта, Антонио Санчес (Дани Родригес, 72'), Ведат Мурики (Кайл Ларин, 65') Предупреждения: Унаи Лопес (37'), Омар Маскарель (45 + 2'), Пате Сисс (75'), Саму Кошта (90 + 5')

«Райо Вальекано» с 52 баллами идет восьмым в турнирной таблице, «Мальорка» (48) — десятая.

Календарь и таблица испанской Примеры

И, наконец, «Сельта» на выезде победила «Хетафе» со счетом 2:1.

На гол Борхи Майораля гости ответили забитыми мячами Борхи Иглесиаса и Яго Аспаса.

У «Сельты» теперь 55 очков и седьмое место, «Хетафе» (42) — 13-й.