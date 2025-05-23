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    Захарян готов сыграть против «Реала»

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    Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян полностью восстановился от травмы и готов выйти на поле в 38-м туре чемпионата Испании против «Реала».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Если мы будем играть как обычно, то сможем дать бой "Реалу" и даже победить. Захарян чувствует небольшой дискомфорт, но ничего серьезного. Похоже, он примет участие в матче», — цитирует главного тренера клуба Иманоля Альгуасиля Mundo Deportivo.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Захарян не играл в официальных матчах с февраля 2025 года. Всего он провел в этом сезоне 4 матча, забил один мяч и отметился одним ассистом. Игра с «Реалом» пройдет субботу, 24 мая, начало — в 17:15 мск.

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