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    Источник: Матч Суперкубка России пройдет с использованием Fan ID

    Футбол Футбол России Суперкубок России
    Для посещения Суперкубка России по футболу 2025 года болельщикам потребуется оформить паспорт болельщика (Fan ID).

    Суперкубок России по футболу
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    Суперкубок России по футболу

    Об этом сообщил спортивный журналист Василий Конов, уточнив, что соответствующее решение уже принято официально. Теперь для входа на матч необходимо будет иметь Fan ID, как это уже практикуется на матчах Российской Премьер-лиги и финале Кубка России.

    Матч за Суперкубок России-2025 запланирован на 12 июля и станет открытием нового футбольного сезона в стране. В поединке встретятся чемпион России и обладатель Кубка России.

    Паспорт болельщика (Fan ID) стал обязательным для посещения всех матчей РПЛ, начиная со второй части сезона 2022/2023, а также финальных игр Кубка России. Его цель — повысить безопасность на стадионах.

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