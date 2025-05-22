Кристиан Ромеро назван лучшим игроком Лиги Европы

Защитник и капитанпризнан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба турнира.

27-летний аргентинец принял участие в семи матчах Лиги Европы, отметившись одной результативной передачей. В среднем за 90 минут он совершал 9,2 отбора и 1,7 перехвата, а точность передач составляла 91%.

В финале турнира «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0, а Ромеро был признан лучшим игроком этого решающего матча. В финале он продемонстрировал уверенную и надёжную игру, выиграв 3 из 5 единоборств на земле и 3 из 4 в воздухе, сделал 14 из 15 точных передач.

В сезоне-2024/25 Ромеро сыграл за «Тоттенхэм» 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.