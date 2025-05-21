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    АПЛ. Битва за Лигу чемпионов до последнего тура

    Итоги 37-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Манчестер Сити» — «Борнмут»
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    «Манчестер Сити» — «Борнмут»
    Английская Премьер-лига выходит на финишную прямую, до окончания чемпионата командам осталось провести по одному матчу. Досрочное чемпионство одержал «Ливерпуль», но продолжается серьёзная борьба за места в еврокубках.

    Изменения в турнирной таблице

    «Манчестер Сити» поднялся на одну строчку в турнирной таблице АПЛ, заняв 3 место. На одну позицию в свою очередь опустился «Ньюкасл», который теперь входит в топ-4.

    Календарь и таблица АПЛ

    Поменялись местами «Брайтон» (8 место) и «Брентфорд» (9 место), а также «Фулхэм» (10 место) и «Борнмут» (11 место).

    Лига чемпионов

    Чемпион Англии «Ливерпуль» позволил себе проиграть в предпоследнем туре первенства, мерсисайдцы в гостях уступили «Брайтону» (2:3). Команда уже мыслями в межсезонье, а дальше начнётся подготовка к участию в Лиге чемпионов и новом сезоне АПЛ. «Ливерпуль» в 37 матчах набрал 83 очка.

    «Брайтон» — «Ливерпуль»
    globallookpress.com

    В ЛЧ сыграет «Арсенал», который расположился на втором месте с активом 71 балл. Лондонский клуб с минимальным счетом выиграл у «Ньюкасла» (1:0). Победны мяч на 55-й минуте забил Деклан Райс.

    Шансы на Лигу чемпионов остаются ещё у пяти клубов, однако вакантных путёвок всего три. Ближе к цели «Манчестер Сити», у которого 68 пунктов. Горожане в рамках 37 тура на своем поле нанесли поражение «Борнмуту» (3:1).

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    Дальше идёт группа команд, которая набрала по 66 очков. На 4 месте «Ньюкасл», который проиграл «Арсенал». Замыкает лигочемпионскую пятёрку «Челси», «аристократы» в минувшем туре нанесли поражение «Манчестер Юнайтед» (1:0). На 71-й минуте точным ударом отметился игрок лондонского клуба Марк Кукурелья.

    Лига Европы и Лига конференций

    На шестой строчке, которое даёт право сыграть в Лиге Европы, расположилась «Астон Вилла». Претендент на ЛЧ одержал домашнюю победу над командой «Тоттенхэм» (2:0) и набрал 66 очков.

    «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест»
    globallookpress.com

    В зоне Лиги конференций находится «Ноттингем Форест», у которого 65 баллов и седьмое место в турнирной таблице. Однако, одна победа «лесников» может кардинально изменить положение команд в таблице. В 37 туре английской Премьер-лиги «Ноттингем» переиграл «молотобойцев» из «Вест Хэма» (2:1).

    Зона вылета

    Ещё в 34 туре определилась тройка неудачников, которая следующий сезон встретит не в АПЛ, а в Чемпионшипе: элиту английского футбола покинут «Ипсвич», «Лестер» и «Саутгемптон».

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    • Их места в Английской Премьер-лиге займут «Лидс» и «Бёрнли». На повышение прописки претендуют «Шеффилд Юнайтед» и «Сандерленд». Путевку в АПЛ команды разыграют 24 мая.

    Тур № 38

    Матчи последнего тура чемпионата Англии пройдут в воскресенье, 25 мая.

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    Чемпион «Ливерпуль» дома сыграет против «Кристал Пэласа», а «Арсенал» в гостях сыграет с «Саутгемптоном».

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    «Манчестер Сити» отправится на гостевую игру против «Фулхэма». «Ноттингем Форест» примет «Челси», а «Ньюкасл» сыграет в родных стенах с «Эвертоном».

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