Слот: Я ждал, что «Ливерпуль» забьет третий гол

Наставник «Ливерпуля»оценил игру команды в матче 37-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:3). Встреча состоялась 19 мая.

«Две очень хорошие команды хотели играть в футбол, не тянуть время, не нырять. Я ждал, что мы забьем третий гол, что могло бы снять все вопросы, но они сравняли счет. Отличный футбол, но не тот результат, которого мы хотели.

Мы играли с командой, занимающей восьмое место в АПЛ, но при этом они смогли подписать Митому. Это говорит о силе этой лиги», — приводит слова Слота BBC Sport.

Прогнозы и ставки на АПЛ

«Брайтон» набрал 58 очков и идет 8-м в таблице АПЛ. «Ливерпуль» с 83 баллами — на первой позиции.