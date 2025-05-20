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    Слот: Я ждал, что «Ливерпуль» забьет третий гол

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    Наставник «Ливерпуля» Арне Слот оценил игру команды в матче 37-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:3). Встреча состоялась 19 мая.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Две очень хорошие команды хотели играть в футбол, не тянуть время, не нырять. Я ждал, что мы забьем третий гол, что могло бы снять все вопросы, но они сравняли счет. Отличный футбол, но не тот результат, которого мы хотели.

    Мы играли с командой, занимающей восьмое место в АПЛ, но при этом они смогли подписать Митому. Это говорит о силе этой лиги», — приводит слова Слота BBC Sport.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    «Брайтон» набрал 58 очков и идет 8-м в таблице АПЛ. «Ливерпуль» с 83 баллами — на первой позиции.

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