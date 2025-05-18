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    «Наполи»«Парма» — «Наполи». Онлайн, прямая трансляция
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    «Зенит» выиграл у «Ростова» и сократил отставание от «Краснодара»

    «Ростов» — «Зенит»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 29-го тура чемпионата России «Зенит» на выезде победил «Ростов» со счетом 1:0.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    На 30-й минуте матча автором единственного забитого мяча в игре стал Александр Соболев. Ассистировал ему Нино.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Зенит 0:1
    Голы: 0:1 Александр Соболев (30'), 0:2 (46'), 1:1 (90+5') Ростов: Даниил Одоевский, Андрей Лангович, Умар Сако, Максим Радченко (Илья Вахания, 46'), Герман Игнатов (Максим Осипенко, 46'), Константин Кучаев, Алексей Сутормин (Егор Голенков, 60'), Алексей Колтаков, Хорен Робертович Байрамян (Кирилл Щетинин, 76'), Имран Азнауров, Антон Шамонин (Роналдо, 60') Зенит: Евгений Латышонок, Ванья Дркушич (Нуралы Алип, 80'), Нино, Дуглас Сантос, Юрий Горшков (Андрей Мостовой, 80'), Густаво Мантуан (Страхиня Эракович, 66'), Вильмар Барриос, Луис Энрике (Александр Ерохин, 85'), Максим Глушенков (Матео Кассьерра, 66'), Педро Родригес, Александр Соболев Предупреждения: Герман Игнатов (28'), Антон Шамонин (51'), Андрей Лангович (55'), Алексей Колтаков (59')

    Календарь и таблица РПЛ

    После этой игры «Зенит» имеет в своем активе 63 очка, идет вторым и отстает от лидирующего «Краснодара» на один пункт. «Ростов» (38) — восьмой.

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