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    «Осасуна» одолела «Эспаньол», «Хетафе» в гостях обыграл «Мальорку»

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    Завершились два матча 37-го тура испанской Примеры.

    «Осасуна» — «Эспаньол»
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    «Осасуна» — «Эспаньол»

    В одном из поединков «Осасуна» одолела «Эспаньол» со счетом 2:0.

    Хозяева открыли счет на 17-й минуте благодаря голу Анте Будимира. «Осасуна» поставила точку в этом матче, забив 2-й гол на 90+1-й минуте, отличился Рауль.

    Футбол. Испания. Примера
    Осасуна — Эспаньол 2:0
    Голы: 1:0 Анте Будимир (17'), 2:0 Рауль Гарсия (90 + 1') Осасуна: Серхио Эррера, Хесус Аресо, Флавиен Бойомо, Алехандро Катена, Хуан Крус, Пабло Ибаньес (Икер Муньос, 60'), Лукас Торро, Рубен Гарсия (Энрике Барха, 60'), Аймар Орос, Брайан Сарагоса (Хон Монкайола, 73'), Анте Будимир (Рауль Гарсия, 78') Эспаньол: Жоан Гарсия, Карлос Ромеро, Фернандо Калеро, Мараш Кумбула, Омар Эль-Хилали (Альваро Техеро, 83'), Роберто Фернандес, Эдуардо Экспозито, Урко Гонсалес (Алекс Краль, 83'), Поль Лосано (Алехо Велис, 55'), Хавьер Пуадо (Жофре Каррерас, 75'), Антониу Рока (Пере Милья, 46') Предупреждения: Мараш Кумбула (30'), Хесус Аресо (81')

    После этого матча «Осасуна» занимает 9-е место в таблице Примеры с 51-м очком в активе. «Эспаньол» — на 17-й строчке (39).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В параллельной встрече «Хетафе» в гостях одержал победу над «Мальоркой» (2:1).

    У гостей отличились Мауро Арамбарри на 56-й минуте и Крисантус Уче на 65-й минуте.

    Единственный гол в составе «Мальорки» забил Кайл Ларин на 90+3-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Мальорка — Хетафе 1:2
    Голы: 0:1 Мауро Арамбарри (56'), 0:2 Christantus Uche (65'), 1:2 Кайл Ларин (90 + 3') Мальорка: Доминик Грейф, Матеу Морей (Marc Domenech, 70'), Мартин Вальент, Антонио Раильо, Хоан Мохика, Пабло Маффео (Кайл Ларин, 59'), Омар Маскарель, Саму Кошта (Валери Фернандес, 79'), Серхи Дардер, Дани Родригес (Антонио Санчес, 71'), Ведат Мурики (Мануэль Морланес, 79') Хетафе: Давид Сория, Хуан Иглесиас, Диего Рико, Омар Альдерете, Домингуш Дуарте (Хуан Беррокаль, 60'), Аллан Ньом, Рамон Терратс (Хуан Бернат, 82'), Луис Милья, Мауро Арамбарри, Борха Майораль (Альваро Родригес, 82'), Christantus Uche (Yellu Santiago, 90') Предупреждения: Пабло Маффео (45 + 2'), Луис Милья (48'), Альваро Родригес (82')

    «Хетафе» занимает 13-е место в таблице Примеры с 42 очками в активе. «Мальорка» — на 10-й строчке (47 баллов).

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