Лионель Месси признан лучшим футболистом в истории по версии IFFHS

Нападающий сборной Аргентины ипризнан лучшим футболистом в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В опубликованном рейтинге аргентинец занял первое место, опередив таких легенд, как Пеле и Диего Марадона. В пятерку лучших также вошли Криштиану Роналду и Йохан Кройф.

Топ-5 футболистов в истории по версии IFFHS: Лионель Месси (Аргентина), Пеле (Бразилия), Диего Марадона (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия), Йохан Кройф (Нидерланды).

За свою карьеру Месси восемь раз становился обладателем «Золотого мяча», что является абсолютным рекордом в истории футбола. Он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной» и в 2022 году привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира.