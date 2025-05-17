Агент сообщил о полном восстановлении Захаряна

, представитель полузащитника, высказался о состоянии российского хавбека после травмы.

«С Арсеном всё хорошо. Думаю, на этот раз он окончательно восстановился, рецидивов быть не должно. Поэтому и включён в заявку "Реала" на следующий матч. Два раза обжигаться об одно и то же никто не хочет: было сделано глубокое обследование, проведено тщательное восстановление. В этот раз всё должно быть хорошо», — цитирует Голубина «Чемпионат».

Календарь и таблица испанской Примеры

Захарян почти не играл в этом сезоне из-за постоянных травмы, всего в его активе 4 матча во всех соревнованиях, один забитый гол и один ассист. 21-летний хавбек играет за «Реал Сосьедад» второй сезон.