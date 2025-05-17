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    Эдуард Сперцян«Оренбург» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
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    Агент сообщил о полном восстановлении Захаряна

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    Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о состоянии российского хавбека после травмы.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «С Арсеном всё хорошо. Думаю, на этот раз он окончательно восстановился, рецидивов быть не должно. Поэтому и включён в заявку "Реала" на следующий матч. Два раза обжигаться об одно и то же никто не хочет: было сделано глубокое обследование, проведено тщательное восстановление. В этот раз всё должно быть хорошо», — цитирует Голубина «Чемпионат».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Захарян почти не играл в этом сезоне из-за постоянных травмы, всего в его активе 4 матча во всех соревнованиях, один забитый гол и один ассист. 21-летний хавбек играет за «Реал Сосьедад» второй сезон.

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