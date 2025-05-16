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    «Спартак» готов отпустить Дуарте

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    Центральный защитник Алексис Дуарте может покинуть московский «Спартак» по окончании сезона.

    Алексис Дуарте
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    Алексис Дуарте

    «Парагвайский защитник не входит в долгосрочные планы спортивного директора Фрэнсиса Кахигао, поэтому летом московский клуб будет готов рассмотреть предложения по футболисту, к которому уже есть интерес от латиноамериканских клубов, сам Дуарте не против покинуть "Спартак", — сообщает "Чемпионат" со ссылкой на собственные источники.

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    • К "Спартаку" 25-летний парагваец присоединился в январе 2023 года за 4 млн евро. В этом сезоне Дуарте сыграл за красно-белых во всех турнирах 17 матчей и сделал одну результативную передачу. Сейчас его рыночная стоимость составляет 3 млн евро.

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