«Спартак» готов отпустить Дуарте

Центральный защитникможет покинуть московскийпо окончании сезона.

«Парагвайский защитник не входит в долгосрочные планы спортивного директора Фрэнсиса Кахигао, поэтому летом московский клуб будет готов рассмотреть предложения по футболисту, к которому уже есть интерес от латиноамериканских клубов, сам Дуарте не против покинуть "Спартак", — сообщает "Чемпионат" со ссылкой на собственные источники.

К "Спартаку" 25-летний парагваец присоединился в январе 2023 года за 4 млн евро. В этом сезоне Дуарте сыграл за красно-белых во всех турнирах 17 матчей и сделал одну результативную передачу. Сейчас его рыночная стоимость составляет 3 млн евро.