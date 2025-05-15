Источник: Моуринью возглавит сборную Португалии

Новым, сообщает издание HT Spor.

По данным источника, это событие случится в июне после финала Лиги наций, а сам 62-летний специалист уже заключил предварительное соглашение с Португальской федерацией футбола.

Сейчас сборную Португалии возглавляет испанец Роберто Мартинес. Моуринью с прошлого лета работает в турецком «Фенербахче», а его контракт действует до 2026 года.

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Особенный известен по работе с «Порту», «Челси», «Интером», «Реалом», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэмом» и «Ромой», со сборными он никогда ранее не работал.