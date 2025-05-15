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    Капелло — финале Кубка Италии: «Болонья» играла лучше, но сам матч не понравился

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Милан Болонья
    Великий итальянский тренер Фабио Капелло высказал свое мнение по поводу финального матча Кубка Италии между «Миланом» и «Болоньей».

    Фабио Капелло
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    Фабио Капелло

    «Болонья» заслужила Кубок, несмотря на то что матч в Риме не стал хорошей рекламой итальянского футбола. Матч мне не понравился. Для «россоблу» победной искрой стал Дан Ндой — важный футболист и хороший человек, — но в другие моменты сезона эта команда нравилась мне больше.

    Что сказать про коллектив Сержиу Консейсау? За исключением нескольких идей Рафы Леау в первом тайме, «россонери» не сделали ничего, 0. У «Милана» был один реальный шанс: эпизод в начале встречи с участием Бекемы, Скорупского и Йовича. Потом практически ничего«, — цитирует Капелло La Gazzetta dello Sport.

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    • "Болонья" выиграла Кубок Италии, победив "Милан" со счетом 1:0. Автором единственного гола стал швейцарец Дан Ндойе., забивший на 53-й минуте.

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