Капелло — финале Кубка Италии: «Болонья» играла лучше, но сам матч не понравился

Великий итальянский тренервысказал свое мнение по поводу финального матча Кубка Италии между «Миланом» и «Болоньей».

«Болонья» заслужила Кубок, несмотря на то что матч в Риме не стал хорошей рекламой итальянского футбола. Матч мне не понравился. Для «россоблу» победной искрой стал Дан Ндой — важный футболист и хороший человек, — но в другие моменты сезона эта команда нравилась мне больше.

Что сказать про коллектив Сержиу Консейсау? За исключением нескольких идей Рафы Леау в первом тайме, «россонери» не сделали ничего, 0. У «Милана» был один реальный шанс: эпизод в начале встречи с участием Бекемы, Скорупского и Йовича. Потом практически ничего«, — цитирует Капелло La Gazzetta dello Sport.

"Болонья" выиграла Кубок Италии, победив "Милан" со счетом 1:0. Автором единственного гола стал швейцарец Дан Ндойе., забивший на 53-й минуте.