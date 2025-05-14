«Челси» вступил в борьбу с «МЮ» за нападающего «Ипсвича»

Лондонскийзаинтересован в переходе нападающего «Ипсвича», сообщает издание The Sun.

Ранее о желании заполучить 22-летнего игрока объявил «Манчестер Юнайтед».

Сумма трансфера оценивается в € 35 млн, за «Ипсвич» Делап выступал первый сезон, всего сыграл 38 матчей и забил в них 12 мячей.

Фаворитом в борьбе за нападающего идет «Челси», чей главный тренер Энцо Мареска работал с Делапом в молодежной команде «Манчестер Сити», воспитанником которой он является. Сам футболист также склоняется к трансферу в стан «синих», так как их проект является по его мнению более перспективным.