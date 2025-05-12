Тюкавин высказался о сроках своего возвращения

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
«Восстановление проходит. Надеюсь, что всё хорошо. Вчера прошёл осмотр. Доктор доволен, реабилитолог вроде бы тоже доволен. Ждём ответа из Германии.
Сроки моего возвращения? Как я говорил, сентябрь. Надеемся. А там посмотрим, как будет реагировать колено на нагрузки, на бег и так далее», — сказал Тюкавин «Чемпионату».
Тюкавин получил травму в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). У форварда диагностировали повреждение передней крестообразной связки правого колена. Вскоре нападающий перенес операцию на колене.