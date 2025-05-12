Тюкавин высказался о сроках своего возвращения

Нападающий «Динамо»прокомментировал свое восстановление после серьезной травмы крестообразной связки.

«Восстановление проходит. Надеюсь, что всё хорошо. Вчера прошёл осмотр. Доктор доволен, реабилитолог вроде бы тоже доволен. Ждём ответа из Германии.

Сроки моего возвращения? Как я говорил, сентябрь. Надеемся. А там посмотрим, как будет реагировать колено на нагрузки, на бег и так далее», — сказал Тюкавин «Чемпионату».

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Тюкавин получил травму в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). У форварда диагностировали повреждение передней крестообразной связки правого колена. Вскоре нападающий перенес операцию на колене.