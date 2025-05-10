«Динамо» Махачкала — «Зенит»: стартовые составы на матч РПЛ

Названы стартовые составы на матч 28-го тура между махачкалинскимв рамках Российской премьер-лиги.

«Динамо» Махачкала: Тимур Магомедов, Муталип Алибеков, Джемал Табидзе, Валентин Пальцев, Мохаммед Аззи, Никита Глушков, Темиркан Сундуков, Хуссем Мрезиг, Джавад, Эгаш Касинтура, Гамид Агаларов.

«Зенит»: Евгений Латышонок, Юрий Горшков, Дуглас Сантос, Ваня Дркушич, Нино, Вильмар Барриос, Густаво Мантуан, Луис Энрике, Педро, Александр Соболев, Лусиано.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. С прогнозом на игру можно ознакомиться по ссылке.