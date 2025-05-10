«Лацио» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция

Ход матча
26' Тюрам отдает пас на Коло Муани, но форвард немного задержался и Гендузи выбивает мяч на угловой.
24' Вновь «Лацио» через правый фланг прорывается в штрафную «Ювентуса», розыгрыш между Кастельяносом и Исаксеном в штрафную завершается навесом датчанина, но он попадает в плечо защитнику «бьянконери».
21'
20' «Ювентус» пытался контратаковать, но Хила первый на мяче.
16' Момент! Мандас сталкивается с Гонсалесом и не ловит мяч, Кошта бьет — полевые игроки «Лацио» блокируют удар португальца в пустые ворота!
15' Тюрам пытается сделать прострел, но защитник «Лацио»прерывает и будет угловой.
14' «Лацио» пыталось организовать позиционную атаку, но безуспешно. Мяч вновь у «Ювентуса».
10' Исаксен прорывается по правому флангу в штрафную «Ювентуса, датчанин подает, но Ди Грегорио отбивает мяч и защитники "Ювентуса" оказались первыми на подборе.
9' Локателли подает, но Мандас первый на мяче.
8' Марушич попадает по ногам Тюрама, "Ювентус" подаст штрафной с левого фланга.
5' Нет, короткая передача, но защитники "Ювентуса" быстро ликвидировали опасность возле своих ворот.
4' Фол в центральной трети поля — "Лацио" будет подавать в штрафную "Ювентуса"
3' Подача оказалась слишком высокой — будет аут.
3' "Ювентус" с первых же минут пытается давить, но первый удар нанес Деле-Баширу из "Лацио" после сольного прохода во время контратаки. Ди Грегорио спасает — угловой.
1' "Ювентус" начинает матч с центра поля, матч начался!
До матча
18:59 А сами футболисты выходят на поле под музыку из фильма "Гладиатор".
18:58 Прекрасный перфоманс от фанатов "Лацио", которые на Curva Nord сделали надпись со словом "честь" на английском языке.
18:45 Матч обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Масса из города Империя, который находится в регионе Лигурия на северо-западе Италии.
18:37 Игор Тудор проведет первый матч против "Лацио" после отставки с поста главного тренера римского клуба по окончанию сезона-2023/2024. Хорватский специалист возглавлял "лациале" с марта по май 2024 года, придя на место уволенного Маурицио Сарри, и занял с командой 6-е место по итогам прошлого сезона. Примечательно, что наставник возглавил "Ювентус" по ходу текущего сезона также в марте месяце, сменив Тьяго Мотту.
18:32 После матча против "Эмполи", Марко Барони провел три изменения в составе "Лацио" — вместо дисквалифицированного Хюсая, а также Самуэля Жиго и Булайе Диа в стартовом составе "бьянкочелести" выйдут Марио Хила, Густав Исаксен и Фисайо Деле-Баширу.
18:27 Игор Тудор сделал единственную замену в стартовом составе по сравнению со встречей против "Болоньи" — вместо Андреа Камбьязо с первых минут встречи выйдет Алберту Кошта.
18:24 В составах обеих команд есть по одному дисквалифицированному игроку. В составе "Лацио" мы сегодня не увидим албанского защитника Эльесида Хюсая, удаленного в минувшей встрече против "Эмполи", а у "бьянконери" Кенан Йылдыз продолжает отбывать дисквалификацию за красную карточку в матче против "Монцы".
Стартовые составы
"Лацио": Мандас, Марушич, Хила, Романьоли, Пеллегрини, Гендузи, Ровелла, Деле-Баширу, Исаксен, Дзакканьи, Кастельянос
"Ювентус": Ди Грегорио, Калюлю, Вейга, Савона, Кошта, Маккенни, Локателли, Тюрам, Веа, Гонсалес, Коло Муани
"Лацио"
Команда Марко Барони не проигрывает в рамках Серии А на протяжении шести встреч кряду, чередуя победы с ничейными результатами. В последнем туре "лациале" минимально переиграли "Эмполи" со счетом 1:0.
"Бьянкочелести" за три тура финиша имеют 63 очка наравне с "Ромой" и "Ювентусом", но занимают 6-ю строчку в Серии А по дополнительным показателям. У римлян всего 18 побед, 9 ничьих и 8 поражений в текущем сезоне. Разница мячей положительная — 58 забитых против 45 пропущенных.
"Ювентус"
После прихода Игора Тудора на тренерский мостик после увольнения Тьяго Мотты, "бьянконери" трижды одержали победу, дважды сыграли вничью и проиграли в гостях "Парме" (0:1) в 33-м туре. В минувший уикэнд, "Ювентус" разошелся миром в гостях с "Болоньей" — 1:1.
Как и "Лацио" с "Ромой", на счету "старой синьоры" 63 очка, но по дополнительным показателям туринцы расположились на 4-м месте в турнирной таблице. На счету "Ювентуса" 16 побед, 15 ничьих и 4 поражения за 35 встреч. Разница мячей — 52:32.
Личные встречи
В матче первого круга между командами в Турине, "Ювентус" обыграл римлян со счетом 1:0 не без помощи автогола защитника "Лацио" Марио Хилы. В последних десяти встречах 6 раз победу праздновали туринцы, 3 раза сильнее оказывались "бьянкочелести" и еще была зафиксирована ничья в конце сезона-2021/2022.
Эксперты Livesport.ru подготовили прогноз на матч с коэффициентом 1,93.