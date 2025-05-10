«Лацио» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция

«Лацио» и «Ювентус» ведут ожесточенную борьбу за место в Лиге чемпионов, сегодня одна из команд по итогам очной встречи в Риме почти наверняка может лишиться шансов на путевку в главный турнир Европы. За одним из главных противостояний сезона вы можете наблюдать вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

Футбол. Италия. Серия А Лацио — Ювентус 0:0 Лацио: Христос Мандас, Марио Хила, Алессио Романьоли, Лука Пеллегрини, Адам Марушич, Маттео Гюэндузи, Николо Ровелла, Густав Исаксен, Фисайо Деле-Баширу, Маттиа Цаканьи, Валентин Кастеллано Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Альберто Байо, Николо Савона, Пьер Калюлю, Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Ренато Вейга, Рандаль Коло Муани, Николас Гонсалес, Тимоти Уэа

Ход матча

26' Тюрам отдает пас на Коло Муани, но форвард немного задержался и Гендузи выбивает мяч на угловой.

24' Вновь «Лацио» через правый фланг прорывается в штрафную «Ювентуса», розыгрыш между Кастельяносом и Исаксеном в штрафную завершается навесом датчанина, но он попадает в плечо защитнику «бьянконери».

21' Кефрен Тюрам получает желтую карточку за жесткий стык против игрока «Лацио».

20' «Ювентус» пытался контратаковать, но Хила первый на мяче.

16' Момент! Мандас сталкивается с Гонсалесом и не ловит мяч, Кошта бьет — полевые игроки «Лацио» блокируют удар португальца в пустые ворота!

15' Тюрам пытается сделать прострел, но защитник «Лацио»прерывает и будет угловой.

14' «Лацио» пыталось организовать позиционную атаку, но безуспешно. Мяч вновь у «Ювентуса».

10' Исаксен прорывается по правому флангу в штрафную «Ювентуса, датчанин подает, но Ди Грегорио отбивает мяч и защитники "Ювентуса" оказались первыми на подборе.

9' Локателли подает, но Мандас первый на мяче.

8' Марушич попадает по ногам Тюрама, "Ювентус" подаст штрафной с левого фланга.

5' Нет, короткая передача, но защитники "Ювентуса" быстро ликвидировали опасность возле своих ворот.

4' Фол в центральной трети поля — "Лацио" будет подавать в штрафную "Ювентуса"

3' Подача оказалась слишком высокой — будет аут.

3' "Ювентус" с первых же минут пытается давить, но первый удар нанес Деле-Баширу из "Лацио" после сольного прохода во время контратаки. Ди Грегорио спасает — угловой.

1' "Ювентус" начинает матч с центра поля, матч начался!

До матча

18:59 А сами футболисты выходят на поле под музыку из фильма "Гладиатор".

18:58 Прекрасный перфоманс от фанатов "Лацио", которые на Curva Nord сделали надпись со словом "честь" на английском языке.

18:45 Матч обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Масса из города Империя, который находится в регионе Лигурия на северо-западе Италии.

18:37 Игор Тудор проведет первый матч против "Лацио" после отставки с поста главного тренера римского клуба по окончанию сезона-2023/2024. Хорватский специалист возглавлял "лациале" с марта по май 2024 года, придя на место уволенного Маурицио Сарри, и занял с командой 6-е место по итогам прошлого сезона. Примечательно, что наставник возглавил "Ювентус" по ходу текущего сезона также в марте месяце, сменив Тьяго Мотту.

18:32 После матча против "Эмполи", Марко Барони провел три изменения в составе "Лацио" — вместо дисквалифицированного Хюсая, а также Самуэля Жиго и Булайе Диа в стартовом составе "бьянкочелести" выйдут Марио Хила, Густав Исаксен и Фисайо Деле-Баширу.

18:27 Игор Тудор сделал единственную замену в стартовом составе по сравнению со встречей против "Болоньи" — вместо Андреа Камбьязо с первых минут встречи выйдет Алберту Кошта.

18:24 В составах обеих команд есть по одному дисквалифицированному игроку. В составе "Лацио" мы сегодня не увидим албанского защитника Эльесида Хюсая, удаленного в минувшей встрече против "Эмполи", а у "бьянконери" Кенан Йылдыз продолжает отбывать дисквалификацию за красную карточку в матче против "Монцы".

Стартовые составы

"Лацио": Мандас, Марушич, Хила, Романьоли, Пеллегрини, Гендузи, Ровелла, Деле-Баширу, Исаксен, Дзакканьи, Кастельянос

"Ювентус": Ди Грегорио, Калюлю, Вейга, Савона, Кошта, Маккенни, Локателли, Тюрам, Веа, Гонсалес, Коло Муани

"Лацио"

Команда Марко Барони не проигрывает в рамках Серии А на протяжении шести встреч кряду, чередуя победы с ничейными результатами. В последнем туре "лациале" минимально переиграли "Эмполи" со счетом 1:0.

"Бьянкочелести" за три тура финиша имеют 63 очка наравне с "Ромой" и "Ювентусом", но занимают 6-ю строчку в Серии А по дополнительным показателям. У римлян всего 18 побед, 9 ничьих и 8 поражений в текущем сезоне. Разница мячей положительная — 58 забитых против 45 пропущенных.

"Ювентус"

После прихода Игора Тудора на тренерский мостик после увольнения Тьяго Мотты, "бьянконери" трижды одержали победу, дважды сыграли вничью и проиграли в гостях "Парме" (0:1) в 33-м туре. В минувший уикэнд, "Ювентус" разошелся миром в гостях с "Болоньей" — 1:1.

Как и "Лацио" с "Ромой", на счету "старой синьоры" 63 очка, но по дополнительным показателям туринцы расположились на 4-м месте в турнирной таблице. На счету "Ювентуса" 16 побед, 15 ничьих и 4 поражения за 35 встреч. Разница мячей — 52:32.

Личные встречи

В матче первого круга между командами в Турине, "Ювентус" обыграл римлян со счетом 1:0 не без помощи автогола защитника "Лацио" Марио Хилы. В последних десяти встречах 6 раз победу праздновали туринцы, 3 раза сильнее оказывались "бьянкочелести" и еще была зафиксирована ничья в конце сезона-2021/2022.

Эксперты Livesport.ru подготовили прогноз на матч с коэффициентом 1,93.