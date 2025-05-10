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    Биджиев — о поражении «Динамо» Мх: Когда у нас был момент, его нужно было реализовывать

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    Главный тренер «Динамо» Мх Хасанби Биджиев оценил игру своей команды в матче 28-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

    Хасанби Биджиев — главный тренер «Динамо» Мх
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    Хасанби Биджиев — главный тренер «Динамо» Мх

    «В целом мы провели неплохой матч, особенно первый тайм. В плане давление и прессинга у нас получалось неплохо. Где‑то мы владели инициативой. В таких матчах, как правило, много моментов не бывает, всё решают эпизоды.

    Когда у нас был момент, его нужно было реализовывать. Физически мы выглядели нормально, движение и борьба с нашей стороны были хорошие», — сказал Биджиев «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Динамо» Мх занимает 11-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе.

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