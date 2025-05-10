Биджиев — о поражении «Динамо» Мх: Когда у нас был момент, его нужно было реализовывать

Главный тренероценил игру своей команды в матче 28-го тура РПЛ против(0:1).

«В целом мы провели неплохой матч, особенно первый тайм. В плане давление и прессинга у нас получалось неплохо. Где‑то мы владели инициативой. В таких матчах, как правило, много моментов не бывает, всё решают эпизоды.

Когда у нас был момент, его нужно было реализовывать. Физически мы выглядели нормально, движение и борьба с нашей стороны были хорошие», — сказал Биджиев «Матч ТВ».

После этого матча «Динамо» Мх занимает 11-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе.