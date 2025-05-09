Источник: Виртц дал устное согласие на переход в мюнхенскую «Баварию»

Полузащитник леверкузенскогодействительно дал устное согласие на переход в мюнхенскую

По информации Bild, 22-летний футболист определился со своим будущим и предпочёл предложение «Баварии» другим вариантам, несмотря на интерес со стороны «Реала» и «Манчестер Сити».

«Бавария» готова предложить «Байеру» 100 миллионов евро в ближайшее трансферное окно, тогда как леверкузенцы ранее оценивали игрока в 150 миллионов евро.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

В текущем сезоне Бундеслиги Виртц провёл 29 матчей, забил 10 голов и сделал 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.