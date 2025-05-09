Пеллегрини: Мы очень рады выйти в финал и сыграть против «Челси»

Главный тренервысказался о победе нади выходе в финал Лиги конференций.

«Мы шли за победой, и, думаю, мы это сделали. Могли забить еще пару голов. К сожалению, два стандарта свели на нет работу всей команды. Мы могли сделать разницу, что и продемонстрировали на поле.

Мы очень рады выйти в финал, особенно против "Челси". Там работает Мареска. Я давно отправил ему сообщение. Очень обрадовался за него. Но с завтрашнего дня мы откладываем Лигу конференций в сторону, потому что у нас осталось четыре очень важных матча чемпионата, чтобы побороться за Лигу чемпионов до конца сезона.

Мое удовлетворение — это логично. Но мне еще приятнее видеть радость болельщиков "Бетиса". Мы чувствовали себя немного в долгу перед ними, было ощущение необходимости подарить такую радость фанатам Бетиса», — цитирует Пеллегрини Marca.

Напомним, что в финале «Бетису» будет противостоять «Челси».