ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лаутаро Мартинес«Интер» и «Пари Сен-Жермен» заслужили выход в финал Лиги чемпионов: именно они были лучшими командами турнира
    Все новости спорта

    Пеллегрини: Мы очень рады выйти в финал и сыграть против «Челси»

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций Футбол Испании Бетис Футбол Италии Фиорентина
    Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался о победе над «Фиорентиной» и выходе в финал Лиги конференций.

    Мануэль Пеллегрини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мануэль Пеллегрини

    «Мы шли за победой, и, думаю, мы это сделали. Могли забить еще пару голов. К сожалению, два стандарта свели на нет работу всей команды. Мы могли сделать разницу, что и продемонстрировали на поле.

    Мы очень рады выйти в финал, особенно против "Челси". Там работает Мареска. Я давно отправил ему сообщение. Очень обрадовался за него. Но с завтрашнего дня мы откладываем Лигу конференций в сторону, потому что у нас осталось четыре очень важных матча чемпионата, чтобы побороться за Лигу чемпионов до конца сезона.

    Мое удовлетворение — это логично. Но мне еще приятнее видеть радость болельщиков "Бетиса". Мы чувствовали себя немного в долгу перед ними, было ощущение необходимости подарить такую радость фанатам Бетиса», — цитирует Пеллегрини Marca.

    Напомним, что в финале «Бетису» будет противостоять «Челси».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Швеция устроит разгром на домашнем льду
  • Швеция — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Чехия начнет турнир с победы
  • Швейцария — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сохранит ли «Милан» шансы на еврокубки?
  • «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 9 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Швеция — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швейцария — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Дания — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  3.35
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры