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    Александр Кузмак«Арсеналу уже очень давно не хватает яиц». Александр Кузмак — об итогах полуфиналов ЛЧ
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    Казанский: У «Атлетика» был шанс сыграть на ноль — они этого не сделали

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    Комментатор Денис Казанский подвел итоги ответного матча 1/2 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетиком» Бильбао (4:1).

    Наставник «Атлетика» Эрнесто Вальверде
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    Наставник «Атлетика» Эрнесто Вальверде

    В финале турнира манкунианцы встретятся с «Тоттенхэмом».

    «В первом тайме на "Олд Траффорд" действительно казалось, что невозможное — возможно. "Атлетик" приехал играть в Манчестер без своих ключевых футболистов: дело и в потери центрального защитника из-за дисквалификации, и в травмах двух главных игроков флангов атаки — братьев Уильямс, плюс не было самого важного нападающего — Сансета. В такой ситуации, казалось, это будет просто прогулка. Но "Атлетик" навязал очень качественный футбол, совершенно справедливо забил первым. Более того, своей мобильностью, хорошим прессингом и страстью показывал, что и второй гол совсем близко. Откровенно больших моментов не было, но ощущение, что гости ближе ко второму голу, чем "Юнайтед" — к первому, не покидало практически полтора тайма. И за это время у "МЮ" был лишь один момент с Горначо. Было полное впечатление, что видим версию "Юнайтед" из АПЛ, где команда идёт на 15-м месте — так безвольно и обречённо выглядела команда, проваливаясь практически в каждой линии.

    Но во втором тайме всё изменилось с заменами Рубена Аморима. У "Атлетика" не хватило сил, а Диалло и Маунт стали ключевыми игроками, которые и сделали этот перелом. Диалло очень сильно освежил фланг, а Маунт добавил агрессии в отборе мяча. Собственно, первым голом он всё и решил — когда "МЮ" сравнял, "Атлетик" был на себя не похож, и с каждой минуты разваливался всё больше. Понимая — эту игру уже не спасти. Их шанс был сыграть на ноль — этого не сделали. А дальше было дело техники: полетел "Юнайтед" добивать соперника. И в 20 минут сыграв в футбол "Манчестер" получил себе финал, в котором теперь сыграет с "Тоттенхэмом". И это любопытно, что команды, которые находятся в самом низу АПЛ, разыграют не столько кубок ЛЕ, сколько возможность сыграть в ЛЧ. Провалив чемпионат — обе там играли катастрофически плохо. Но кто-то из них будет представлять Англию в главном европейском турнире», — сказал Казанский «Чемпионату».

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